شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الشروق تقطع المياه وترفع العدادات بوحدات بها عيوب العزل بالحمامات والمطابخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، البدء في قطع المياه ورفع العدادات بالوحدات التي لم تقم بإصلاح عيوب العزل بالحمامات والمطابخ، وأدى تسرب المياه بها إلى إتلاف الواجهات الخاصة بالعمارات، مما يؤثر على سلامة العقار.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بإسكان الشباب 100 م2 (شمالى – جنوبى)، تحت إشراف نائب رئيس الجهاز للتنمية، موضحاً أنه تم التوجيه بإلزام الشركة بالنظافة الدورية اليومية بالمنطقة، وتكثيف الصناديق ورفع القمامة من الممرات والمناور، وتم إصدار تعليمات لرئيس الحى المختص بالمتابعة اليومية لرصد المنطقة، وتحرير المخالفات اللازمة لأصحاب الوحدات السكنية الذين يلقون بمخلفات التشطيب على أرصفة المشاة، ورفع تلك المخلفات على نفقة المالك في حالة عدم الاستجابة، والاستماع لشكاوى سكان المنطقة، وإعلامهم بأن جهاز المدينة لا يدخر جهداً لراحة السكان، حيث إنه تم تخصيص الخط الساخن رقم (15100) لتلقى شكاوى المرافق بالمدن الجديدة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

وقال «الغيطي»: إنه «تم التواصل مع السكان بمنطقة إسكان المستقبل، على أرض الواقع بمقر إقاماتهم، والاستماع إلى شكواهم»، مؤكداً أنه تم توجيه الإدارات المختصة بسرعة الاستجابة للشكاوى المُقدمة، والعمل على حلها، والمتابعة من قبل رئيس الحى المختص، وعرض تقرير بما يتم تحقيقه على رئيس الجهاز.