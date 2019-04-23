شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: «10 ضوابط لإقامة الخيام الرمضانية بالمنشآت السياحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة عده ضوابط لإقامة سرادقات «خيام رمضانية» خلال شهر رمضان المعظم، داخل المنشآت السياحية، يأتى على رأسها الحصول على تصريح من الحي، أو الوحدة المحلية المختصة، بشرط مراعاة شروط وضوابط محددة تم وضعها، وذلك حفاظاً على حياه المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، حيث أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قراراً يضم الضوابط التي يجب مراعاتها لإقامة السرادقات داخل المنشآت السياحية، خلال شهر رمضان المعظم، تضمنت «10» ضوابط: «وهى أن يكون السرادق بعيداً عن المنشآت البنائية، وأن تتوافر فيه اشتراطات الدفاع المدني والحريق، والصحة العامة، ووسائل الإطفاء الكافية داخل الخيمة وفقاً لما تقرره الحماية المدنية والأمن الصناعى».

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وأكد «راشد» وجوب أن يكون للسرادق منفذان للدخول والخروج للطوارئ، وعلى مساحات خالية، وطرق مفتوحة، لعدم التسبب في إعاقة حركة المرور وسهولة الخروج منه، كما يجب أن يكون الهيكل الإنشائى للسرادق، من المعدن، وأن تكون الأقمشة والفرش مقاومة للحريق، وأن تُترك مسافة أمامية بين الخيمة والمبنى لا تقل عن 15 متراً.

وأضاف أنه يجب مراعاة الأصول الفنية في توصيلات الكهرباء، ووجود مصدر احتياطي، والتأكد من وجود مصدر المياه بالقرب من الخيمة للطوارئ، وفتحة علوية لخروج أي أبخرة أو أدخنة.

ووجّه «المحافظ» رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بإقامة أي سرادقات قبل التأكد من توافر جميع العناصر التي تم تحديدها.