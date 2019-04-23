شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يلتقى وفد منظمة الأغذية والزراعة لبحث مشروعات التنمية بالقرى الأكثر احتياجاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألتقي اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة «FAO» برئاسة الدكتور«حسين جادين» ممثل منظمة الفاو بمصر، لمناقشة دعم بعض المشروعات التي تنفذها المنظمة بالمحافظة، لتحسين الوضع الإقتصادي، والمعيشي، للفئات المستهدفة من النساء، والشباب، بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجاً، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأشاد المحافظ بجهود الدولة في تحسين الأحوال المعيشية، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية بقطاعات الصحة، والتعليم، ومياه الشرب، والصرف الصحي والري، لافتاً إلى أهمية المشاركة الإجتماعية، من منظمات وهيئات المجتمع المدني، لما تمثله من دور هام في تحسين الأحوال الإقتصادية، والمعيشية، للمواطنين، معلناً تقديم كافة أوجه الدعم لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، في تنفيذ مشروعاتها الخدمية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروعات القروض الدوارة، والتي يتم تنفيذها بقرية «المعصرة» التابعة لمركز الفتح، بهدف مساعدة بعض الأسر على الإستفادة المادية من تربية الحيوانات والطيور ومشاريع التسمين.

وأكد الدكتور «حسين جادين» ممثل منظمة الفاو بمصر، أن مشروع القروض الدوارة يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء والشباب، لتدريبهم وتأهيلهم لإدارة وتنفيذ مشاريع تدر دخل، وتحسن التغذية، من خلال التمويل المادي، وتوفير الطيور من (دجاج وبط وأغنام) للتسمين، والدعم الفني من (رعاية البيطرية والإرشادات البيطرية والزراعية) بالإضافة إلى توفير الأعلاف، والمتابعة المستمرة للمشروعات، من قبل المنظمة لمدة عدة دورات إنتاج، ومساعدتهم في التسويق لمنتجاتهم، لافتاً إلى إنه سيتم توزيع 25 مشروع لبعض الأسر بقرية المعصرة بمركز الفتح.