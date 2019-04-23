شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتفقد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلاميّ لمجلس الوزراء، أن المركز يضمُ أقسامًا عديدة، منها الرصد والتحليل؛ الذي تقوم خلاله مجموعة من شباب المركز بمتابعة ورصد جميع ما يُنشر بوسائل الإعلام المختلفة، وكذا وسائل التواصل الاجتماعيّ، وتحليله، إضافة إلى قسم رصد الشائعات التي تبثها اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وتكذيبها.

والمركز حالياً بصدد الإعداد لإصدار التقرير رقم 175 لتوضيح الحقائق، والرد على الشائعات، مشيرة إلى أن العدد الأخير تضمن الرد على 13 شائعة، وتم نشره خلال الأيام الماضية، مشيرة أيضا إلى جهود فريق إعداد المحتوى الإعلامى، الذي ينشر في وسائل الإعلام المختلفة، ويتضمن فيديوهات لإنجازات الوزارات، وإنفوجرافات توضيحية، وأخبارا صحفية.