شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: «علينا أن نفتخر بما حققناه في الاستفتاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية: «إن أبناء الدقهلية يستحقون الشكر على ما شاهده العالم منهم خلال عملية الاستفتاء، وإقبالهم على لجان التصويت على التعديلات الدستورية، وعلى المظهر المشرف الذي ظهروا به، وعلى الالتزام في خطواتهم أمام اللجان وداخلها».

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جاء ذلك في بداية اللقاء الأسبوعي بالمواطنين، اليوم، الثلاثاء، والذي عقده المحافظ بحضور وكلاء الوزراة، ومديري المديريات، والإدارات التنفيذية، ورؤساء المجالس والمدن.

ووجه «محافظ الدقهلية» الشكر لرؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، والعاملين معهم، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، وفريق العمل الميدانى، وكافة العاملين بالدقهلية، للجهد المبذول منهم خلال أيام الاستفتاء الثلاثة، حيث واصلوا العمل ليلاً نهاراً، من أجل الخروج بهذه الملحمة الوطنية بالشكل المشرف للدقهلية كلها.

كما قدم الشكر لرجال القوات المسلحة، والشرطة، ورجال القضاء، الذين ساهموا في تأمين المواطنين، وحافظوا على أمن واستقرار المحافظة، وقدموا كافة التسهيلات للمواطنين، للإدلاء بأصواتهم بكل حرية، وقال: «إن الدقهلية شهدت على مدى الأيام الثلاثة الماضية عملا كبيرا من حقنا أن نفتخر به».