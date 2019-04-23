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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة احتفال مصر باليوم العالمي للطيور المهاجرة تحت شعار «معا نحمي الطيور»، بأحد المراكب الشراعية بنهر النيل، بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة بحضور عدد من ممثلي بعض الوزارات المعنية، منها وزارة السياحة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ومجموعة من الشباب أعضاء الجمعية المصرية لحماية الطبيعة والمهتمين بالطيور وحمايتها، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية الأخرى التي لها أنشطة مختلفة للتوعية بهجرة الطيور.

يأتي هذا الاحتفال في إطار توجيهات الوزيرة لتهيئة البيئة المناسبة لخلق المناخ الملائم للسياحة البيئية، خاصة في ظل اهتمام العديد من الوفود السياحية بمشاهدة الطيور والتعرف على أنواعها وهجراتها المختلفة، حيث أكد الدكتور أسامة الجبالي مدير مشروع الطيور الحوامة المهاجرة، أن مصر تعد من أهم مسارات هجرة الطيور العالمية لأنها تعتبر جسرا بريا لربط آسيا وأوروبا، حيث يتم رصد أكثر من 500 نوع من الطيور في مصر.

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من جانبه، قال الدكتور مصطفى فودة، مستشار وزارة البيئة للتنوع البيولوجي، إن الوزارة تتعاون مع مشروع الطيور الحوامة لرفع الوعي بأهمية الطيور المهاجرة وأنواعها ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، خاصة مع قيادة مصر العالم لحماية التنوع البيولوجي خلال فترة رئاستها مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجيcop 14.

وأضاف: «يعتبر نهر النيل من المناطق التي لها أهمية كبيرة للطيور، ويعد أحد أهم مسارات هجرتها، لذلك تم اختيار الاحتفال على أحد المراكب لمشاهدة ورصد الطيور».

وتعمل وزارة البيئة من خلال المشروع على وضع خطط تنفيذية لتقليل حدة المخاطر التي تواجه الطيور المهاجرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمراعاة مسارات الهجرة عند إنشاء محطات مزارع طاقة الرياح وغيرها.

وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة على ضفاف النيل

وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة على ضفاف النيل

وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة على ضفاف النيل

وزيرة البيئة تشهد الاحتفال باليوم العالمي للطيور المهاجرة على ضفاف النيل