شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والري يفتتحان المؤتمر الأول لروابط مستخدمي المياه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، والدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور أحمد كمال، نائب وزير التخطيط، المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه، بقرية «إبشادى» بمركز ومدينة الشهداء، بحضور كل من وكيل وزارة الزراعة، ووكيل وزارة الرى بالمحافظة، ورئيس مركز ومدينة الشهداء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وجمع غفير من المزارعين من أصحاب التجارب الرائدة في الزراعات، وترشيد استهلاك المياه.

حيث تفقد المحافظ، ووزير الري، تجربة أحد المواطنين للزراعة الحديثة، عن طريق الري بالتنقيط، وقام المواطن صاحب التجربة، بشرح تجربته، وآلية عمل الري بالتنقيط، ومدي ما يحققه من استفادة في زياة إنتاجية المحصول بشكل كبير، عن مثيلتها بالري بالغمر، مؤكداً على أن الري بالتنقيط، يعمل على ترشيد استهلاك المياه، وتوفير العمالة، وكذالك توفير الوقت، والجهد، واستغلال المساحة، وزيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير.

وفى بداية المؤتمر تم عرض تجارب رائدة لعدد من المزارعين والروابط في مجالات الرى الحديث، وفى كلمته أكد «وزير الموارد المائية والرى» على أهمية هذا المؤتمر وما يحتويه من تجارب رائدة في توفير المياه، وترشيد استهلاكها مشيراً إلى أن العام الماضى كان من أكثر الأعوام التي شهدت شكاوى قليلة في تاريخ المياه، نتيجة لزيادة وعى المستخدمين، وجهد القائمين بوزارة الرى لحل كافة المشاكل.

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وأضاف أن وزارة الموارد المائية والرى تتبنى كافة التجارب الناجحة، وأى بحث من شأنه حل مشاكل المياه، فكل قطرة مياه تساوى حياة، لذا وجب علينا جميعا الحفاظ على كافة المجارى المائية، وعدم إلقاء القمامة بها، وزيادة وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه، ونظافتها، وترشيد استهلاكها، فجميعنا شركاء في هذا الوطن وتنميته، والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة.

من جانبه، أكد «نائب وزير التخطيط» على أن التنمية المستدامة، هي رؤية حكومة بأكملها، وليست رؤية وزارة بعينها، معرباً عن سعادته، بهذه التجارب العظيمة التي تم عرضها، والتى تعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030، نظراً لفائدتها وعوائدها المميزة.

وأضاف أن المرأة كان لها دور كبير في توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ عليها، وأن العام المالى الجديد سيشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية، والعوائد المالية المخصصة لوزارة الرى، وكذالك محافظة المنوفية.

هذا وقد أكد اللواء «سعيد عباس» محافظ المنوفية، على أن المياه هي عماد الحياة، ونظراً لأهميتها فإننا نناشد جميع الأطراف من أفراد، ومؤسسات، للحفاظ على المياه من الهدر، واتباع طرق الترشيد السليمة، لتحقيق الإستخدام الصحيح، والأمثل لها، والإستفادة منها باقل كمية وتكلفة ممكنة في جميع مجالات الحياة، وأضاف أن هذا المؤتمر يضم العديد من التجارب الرائدة، والمميزة للمزارعين، في ترشيد استهلاك المياه في الزراعة عن طريق الري بالتنقيط، وما يحققة من زياة إنتاجية المحصول بشكل كبيرعن مثيلتها بالري بالغمر، وكذا توفير العمالة والوقت والجهد واستغلال المساحة وزيادة انتاجية المحصول بشكل كبير.

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية

محافظ المنوفية ووزير الموارد المائية والرى ونائب وزير التخطيط يشهدون المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية