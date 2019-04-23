شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إجازات رسمية للعاملين بالدولة.. تبدأ بعيد تحرير سيناء وتنتهي بعيد العمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الخميس، الموافق 25 أبريل «عيد تحرير سيناء»، إجازة للعاملين بالدولة والعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد «الوزير» أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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يشار إلى أنه قد تقرر تعطيل العمل بالبنوك والبورصة المصرية وسوق المال، لمدة 5 أيام، اعتبارًا من الخميس 25 إبريل حتى الإثنين 29 إبريل الجاري، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء والقيامة المجيد وشم النسيم.

كما تقرر اعتبار يوم الأربعاء الموافق أول مايو المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يُستأنف العمل يوم الخميس 2 مايو.

وفيما يلي بيان بأيام الإجازات الرسمية للعاملين بالدولة:

الخميس: 25 أبريل: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء

الجمعة: إجازة أسبوعية رسمية

السبت: إجازة أسبوعية رسمية

الاثنين: 29 أبريل: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

الأربعاء: 1 مايو: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال