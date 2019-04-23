شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت القاهرة لاستقبال شم النسيم وعيد القيامة المجيد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الثلاثاء، تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل العاصمة، ورؤساء الأحياء، برفع كافة آثار عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من مخلفات ولافتات وإزالة كافة التشوهات وإعادة الشيء لأصله، وإصلاح وترميم الأرصفة والشوارع، ودهان المباني لإعادة الرونق الحضاري للعاصمة، كما أكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم وأعياد الأخوة الأقباط، وذلك برفع درجة الإشغالات حول الكنائس والحدائق والتأكد من رفع كفاءة الإنارة في الطرق المؤدية إليها ومراجعة النظافة حولها.

وشدد «عبدالعال» على ضرورة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطري والشؤون الصحية، وتكثيف الجهود في مجال تفعيل دور الرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وشن الحملات المشتركة على الأسواق لفحص المعروض السلعي من المواد الغذائية التي يزداد إقبال المواطنين عليها خلال هذه الفترة قبل طرحها للبيع مثل الأسماك المملحة والمدخنة والمحفوظة، وكذلك التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين مع تركيز سيارات الإسعاف بأماكن الحدائق والمتتنزهات.

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كما شدد المحافظ على هيئة النظافة والتجميل، بمراجعة النظافة وولاعات الإنارة حول الكنائس والحدائق، ورفع كافة المخلفات وخاصة مخلفات الأسماك والرنجة والتأكد من سلامة وسائل الترفية، والتسلية من قطارات وبدالات مائية داخل الحدائق حفاظا على سلامة المواطنين.

ووجه لغرفة العمليات ورؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه من والمراسي النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات وإطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وغلق أي مرسى ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسي ومنعها من العمل في حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية.

كما تم تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة وربطها بغرف العمليات بالهيئات ومديريات الخدمات المختلفة لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغاتهم بشأن وجود قصور في توفير الخدمات، وخاصة السلع الحيوية مثل اسطوانات البوتاجاز والخبز وإعلان حالة الطواريء القصوى في كافة مديريات الخدمات وهيئة نظافة وتجميل القاهرة وهيئة النقل العام وإلغاء إجازات العاملين بها لتقديم أفظل الخدمات للمواطنين خلال تلك الفترة.