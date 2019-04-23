فيديو.. نص كلمة السيسى فى القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن شكره لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان على سرعة الاستجابة للدعوة الطارئة لعقد اجتماع اليوم، مشددا على أنه "يجسد إيماننا بمسئوليتنا المشتركة، وحرصنا على تعزيز العمل الجماعي الأفريقي، اتساقاً مع روح ومبادئ التضامن والأخوة، والوحدة مع السودان الشقيق الذي يشهد حاليا مرحلة استثنائية من تاريخه، وتفعيلا لمبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية".

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