شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ووزير التموين يفتتحان معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لتوفير السلع والمنتجات الغذائية واحتياجات الشهر الكريم للمواطنين بأسعار مخفضة.

وسيستقبل المعرض الجمهور بدءًا من صباح غد الأربعاء، على مدى 11 ساعة يوميا من العاشرة صباحا حتى التاسعة مساء، حيث تشارك فى المعرض وزارة التموين والشركات التابعة لها والمجمعات الاستهلاكية، إضافة إلى كبرى شركات القطاع الخاص وموردى السلع والمواد الغذائية ، كما تم تخصيص جناح لطرح اللحوم الطازجةوالمجمدة للمواطنين .

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