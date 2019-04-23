شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث إقامة مؤتمر للاستثمار السمكى ووقف الاستيراد من الخارج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عزالدين أبوستيت ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية بحضور الدكتورة منى محرز ، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور خالد السيد ، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية.
وتناول الاجتماع تنظيم ورشة عمل لتدريب الشباب المصرى على الاستزراع السمكى ، وإقامة مؤتمر للاستثمار فى الانتاج السمكى وتنظيم منتدى عن الاستزراع السمكى وسبل تحقيق أقصى استفادة من الأسماك المصرية للتحقيق الاكتفاء الذاتى من جميع انواع الأسماك ووقف الاستيراد من الخارج ، كما بحث وزيرالزراعة، أيضا مع وفد الجمعية العالمية للأحياء المائية كيفية المساهمة فى تطوير البحوث العلمية فى مجال الإنتاج السمكى .
.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة يبحث إقامة مؤتمر للاستثمار السمكى ووقف الاستيراد من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.