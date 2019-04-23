انت الان تتابع الوزير يحرم رسلان ونوابه من صرف 300 ألف جنيه حوافز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
كامل الوزير وزير النقل
قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وقف صرف حوافز وبدلات رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان ونوابه التسعة، منذ توليه مسئولية وزارة النقل، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 3 أشهر على وقف صرف تلك الحوافز منذ تولى وزير الكهرباء المكلف بتسيير أمور الوزارة، قبل حلف الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل، فإن الوزير قرر عدم صرف الحوافز الخاصة برئيس الهيئة ونوابه حتى الآن، مما أثار حفيظة بعض النواب الذين طالبوا رئيس الهيئة بعرض الأمر على الفريق كامل الوزير، والمطالبة بصرف حوافزهم طبقا للوائح والقوانين المعمول بها.
وعلمت "التحرير" من مصادرها بوزارة النقل، أن إجمالى حوافز رئيس السكك الحديدية ونوابه تتخطى الـ300 ألف جنيه شهريا، موزعة كالتالى: "حافز شهرى-حساب الغير- ربع سنوي"، حيث يقوم كل نائب من نواب رئيس الهيئة البالغ عددهم 9 نواب بصرف ما يقرب من 32 ألف جنيه حافزا شهريا ثابتا، بالإضافة إلى مرتبه البالغ من 3 إلى
وعلمت "التحرير" من مصادرها بوزارة النقل، أن إجمالى حوافز رئيس السكك الحديدية ونوابه تتخطى الـ300 ألف جنيه شهريا، موزعة كالتالى: "حافز شهرى-حساب الغير- ربع سنوي"، حيث يقوم كل نائب من نواب رئيس الهيئة البالغ عددهم 9 نواب بصرف ما يقرب من 32 ألف جنيه حافزا شهريا ثابتا، بالإضافة إلى مرتبه البالغ من 3 إلى 4 آلاف جنيه.
وأضافت المصادر -التى فضلت عدم ذكر اسمها- أنه منذ تولى وزير الكهرباء مسئولية الوزارة وحتى بعد تولى الفريق كامل الوزير المسئولية، لم يصرف رئيس الهيئة ونوابه بدلاتهم وحوافزهم المقررة لهم طبقا للوائح والقوانين المعمول بها داخل وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، واكتفى كل نائب بصرف مرتبه الذى لا يتخطى 4 آلاف جنيه شهريا فقط، الأمر الذى دفع المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة إلى تصعيد المشكلة إلى الوزير مباشرة، قبل وقوع أى أزمات.
كانت هذه تفاصيل خبر الوزير يحرم رسلان ونوابه من صرف 300 ألف جنيه حوافز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.