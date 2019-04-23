انت الان تتابع الوزير يحرم رسلان ونوابه من صرف 300 ألف جنيه حوافز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كامل الوزير وزير النقل

قرر الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، وقف صرف حوافز وبدلات رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس أشرف رسلان ونوابه التسعة، منذ توليه مسئولية وزارة النقل، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من 3 أشهر على وقف صرف تلك الحوافز منذ تولى وزير الكهرباء المكلف بتسيير أمور الوزارة، قبل حلف الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل، فإن الوزير قرر عدم صرف الحوافز الخاصة برئيس الهيئة ونوابه حتى الآن، مما أثار حفيظة بعض النواب الذين طالبوا رئيس الهيئة بعرض الأمر على الفريق كامل الوزير، والمطالبة بصرف حوافزهم طبقا للوائح والقوانين المعمول بها.

Advertisements

وعلمت "التحرير" من مصادرها بوزارة النقل، أن إجمالى حوافز رئيس السكك الحديدية ونوابه تتخطى الـ300 ألف جنيه شهريا، موزعة كالتالى: "حافز شهرى-حساب الغير- ربع سنوي"، حيث يقوم كل نائب من نواب رئيس الهيئة البالغ عددهم 9 نواب بصرف ما يقرب من 32 ألف جنيه حافزا شهريا ثابتا، بالإضافة إلى مرتبه البالغ من 3 إلى