انت الان تتابع السيسي: السلطات السودانية تحتاج مزيدا من الوقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس: توافقنا على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وكذلك أهمية التخفيف العاجل لديونه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، توافق الأطراف المشاركة في القمة التشاورية حول السودان، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة على بالغ التقدير للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الشعب السوداني في سعيها السلمي نحو تلبية آمالها، وتطلعاتها المشروعة في تدشين عملية شاملة في التحول الديمقراطي السلمي، بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية في السودان، قائلا إن المناقشات التي جرت اليوم في القاهرة عكست ارادة سياسية مشتركة للعمل الجماعي نحو مساندة الشعب السوداني الشقيق، جاء ذلك في كلمته في ختام الاجتماع التشاوري بشأن السودان الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية.

وأضاف السيسي أن ذلك استنادا إلى مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والاستقرار بالقارة، وإعادة التأكيد بالتزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه.اقرأ أيضا| 3 قيادات تهنئ السيسي بعيد تحرير سيناءوأشار إلى أن الاجتماع التشاوري، أكد الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة

وأضاف السيسي أن ذلك استنادا إلى مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة بتحقيق السلم والاستقرار بالقارة، وإعادة التأكيد بالتزامنا بوحدة وسيادة السودان الشقيق وسلامة أراضيه. اقرأ أيضا| 3 قيادات تهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء وأشار إلى أن الاجتماع التشاوري، أكد الدعم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي في مساندة السودان على تجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه في هذه المرحلة المهمة في تاريخه، مضيفا أن المشاركين في الاجتماع التشاوري توافقوا أيضا على الحاجة العاجلة لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان، استنادا الي سرعة استعادة النظام الدستوري من خلال عملية سياسية ديمقراطية يملكها ويقودها السودانيون أنفسهم، بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل، وترسيخ حكم القانون، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي. Advertisements وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع استمع إلى إحاطة وافية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، حول زيارته الأخيرة للسودان، ومتابعته للإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال المرحلة الانتقالية، وتوافقنا على الحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات، وأكدنا أهمية قيام رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي لمواصلة الحوار مع جميع الاطراف السودانية كطلب السلطات السودانية بمواصلة انخراطهم البناء مع الاتحاد الافريقية ومفوضيته. اقرأ أيضا| مفوضية اللاجئين: نشكر السيسي على الخدمة الطبية وأوضح أن الاجتماع توافق على حث المجتمع الدولي على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها، كذلك أهمية التخفيف العاجل لديونه. وتابع السيسي: "إن الاجتماع توافق على حرصه دعم جهود السودان لتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير شرعية عابرة للحدود، بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة ، وتهريب البشر ، والتي من شأنها زعزعة أمن السودان ، والسلم والأمن بالمنطقة بإثرها، كما وجهنا وزراء خارجية الدول المشاركة بعقد اجتماع متابعة خلال شهر للنظر في التطورات في السودان، ورفع تقرير الى رؤساء الدول والحكومات". اقرأ أيضا| مصر والصين.. 6 زيارات للسيسي تعكس تميز العلاقات وفي إطار الاجتماعات المكثفة بالزعماء الأفارقة في القاهرة حول ليبيا والسودان استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب إفريقيا، مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك. (التفاصيل) اقرأ أيضا| رسالة من البرهان للسيسي: السودان يستقر بدعمكم

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