شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جولة وزير الطيران داخل مطار القاهرة الدولي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدنى، صباح الثلاثاء، بجولة تفقدية لمطار القاهرة الدولى، شهد خلالها عرض توضيحى قدمه المهندس أحمد فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى بالصالة الموسمية عن أعمال التطوير بشركة ميناء القاهرة الجوى، واستعراض أحدث الأجهزة والمعدات الأرضية الجديدة ورفع كفاءة الممرات والمهبط ومحطة الكهرباء الرئيسية وتحديث منظومة المراقبة والتحكم وإطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد لشركة الميناء وخدماته المتطورة.

يأتي ذلك في إطار متابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة من أجل تطوير قطاع الطيران والتي تشمل تحديث وتطوير الأجهزة والمعدات في مختلف المجالات بالمطارات المصرية وكذا الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

رافق الوزير خلال الجولة الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات،وعدد من رؤساء الشركات التابعة ولفيف من قيادات الوزارة ورجال الصحافة والإعلام.

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وخلال العرض، أعلن المهندس أحمد فوزى أن شركة ميناء القاهرة الجوي حققت صافي ربح للعام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩ أكثر من ١.٥ مليار جنيه بزيادة ٥٠٪؜ عن عام المالي ٢٠١٧/٢٠١٨.

وخلال الجولة، أكد الفريق يونس المصرى أن الوزارة تحرص على تطبيق وتنفيذ خطط التطويرالموضوعة وفقاً للجدول الزمنى المحدد بدءًا من الفرد مرورًا بالمعدة وصولًا للمنشآة ومتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال التطويرالإنشائية والإجراءات الأمنية، بمطار القاهرة الدولى والمطارات المصرية حتى يتسنى الانتهاء منها جميعًا مع الالتزام بتطبيق أعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة الجوية والإعتماد على الأساليب التكنولوجية والتقنية الحديثة، وكذا الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصرالبشرى بأحدث البرامج العملية والنظرية في مجالات وأنشطة الطيران المدنى المختلفة.

وزير الطيران

وزير الطيران

كما وجه الشكر لجميع الجهات المعنية بالمطارات المصرية وبخاصة وزارة الداخلية لمجهوداتهم في عمليات التأمين والتشغيل والسعي للوصول لأعلي مستويات التأمين، مضيفا أن قطاع الطيران يشهد خلال تلك المرحلة طفرة ملحوظة حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات التطوير والتحديث بالقطاع والتي تهدف للارتقاء بمنظومة الطيران المدنى.

وتفقد وزير الطيران منطقة الترماك ومهبط الطائرات بالمطار للتعرف على المعدات الجديدة التي تم توريدها بشركة ميناء القاهرة الجوى وتشمل عربات الإطفاء الحديثة والتي تعد من أحدث سيارة إطفاء في العالم، بالإضافة إلى سلم الإنقاذ الخاص بالطائرة الإيرباص (A380) الجديدة وأتوبيسات نقل الركاب الحديثة (Shuttle Buses)، وكذا أوناش الرفع (اللودر) حمولة 60 طن ومعدات تسوية وتمهيد الأرض (Grader) وسيارات تجميع القمامة بالمهبط، كما تفقد الوزير جهاز المحاكاة الجديد الخاص بتدريب رجال الإطفاء، وشهد تجربة عملية لعمل الروبوت الآلى أثناء التعرف على المتفجرات والتعامل المباشر معها.

وفى ختام الزيارة قام الوزير بافتتاح مشروعات أمن وسلامة المهبط وتشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى (05C /23C) والمساعدات الضوئية الحديثة للممر، وكذا مشروعات تأمين الأفراد والمنشآت والمشروعات الخدمية لتأمين التشغيل.