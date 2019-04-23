شكرا لقرائتكم خبر عن تأمينات القاهرة مستمرة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الخدمات الأمنية المعينة أمام مقار اللجان الانتخابية المخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالقاهرة تواجدها بكثافة حتى الانتهاء من أعمال الفرز، وكذلك تأمين عملية وصول النتائج إلى اللجان العامة، ثم المراكز الانتخابية، وحتى وصولها للهيئة الوطنية للانتخابات وإعلان النتائج بصورة نهائية ورسمية.

وتشهد المناطق المحيطة بالمقار واللجان الانتخابية بالقاهرة تأمينات عالية المستوى، حيث تنتشر القوات أمام وفي محيط اللجان وبالشوارع الرئيسية المؤدية إلى اللجان وكذلك أمام المنشآت الحيوية لليوم الرابع على التوالي.

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وقالت مصادر بمديرية أمن القاهرة إن تعليمات صادرة من اللواء محمد منصور، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتشديد الإجراءات الأمنية بالشوارع والميادين وأمام المنشآت المهمة والحيوية، مع انتشار المجموعات الأمنية المسلحة بالميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.

ويواصل رجال المرور تواجدهم بالطرق السريعة وفي الشوارع الرئيسية بهدف رفع الإشغالات وملاحقة الخارجين عن القانون في الأكمنة المرورية المتمركزة بمداخل ومخارج القاهرة، إلى جوارها رجال المفرقعات بصحبتهم الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات لمتابعة الحالة الأمنية وفحص المركبات والتأكد من خلوها من أي مواد متفجرة أو عبوات من أي نوع.

وأضافت المصادر أن «التأمينات متواجدة على مدار الساعة بجميع الأماكن حتى إعلان النتائج لضبط أي أعمال من شأنها التأثير على أمن المواطنين».