شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة طنطا تحصد «٤» جوائز تقديرية وتشجيعية من جوائز الدولة لعام ٢٠١٨ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى الشيخ، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء، عن حصول الجامعة على المركز الرابع برصيد 4 جوائز (تقديرية وتشجيعية) من جوائز الدولة لعام 2018.

وقد حصل الدكتور محمد لبيب سالم، الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة، على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الأساسية، في حين حصل على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم البيولوجية الدكتور محمد العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، وحصل عليها في مجال العلوم الهندسية الدكتور ضياء الدين عبدالستار، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، والدكتور محمد إبراهيم الأستاذ المساعد بكلية الهندسة.

من جانبه، هنأ الدكتور «مجدي سبع»، رئيس الجامعة، الفائزين، مؤكداً أهمية البحث العلمي وتوظيفه لخدمة المجتمع، مطالباً الباحثين بضرورة مواكبة المستجدات والتطورات العالمية في مجال البحث العلمي، وبما يضمن الارتقاء بجامعة طنطا في التصنيفات العالمية.