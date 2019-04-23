شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة أسوان يكرم مدرس مساعد لفوزه بالمركز الثاني في مسابقة وكالة ناسا الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم مجلس جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، المهندس «أيمن رجب أحمد حمد الله» المدرس المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بأسوان، لفوزه بالمركز الثاني في المسابقة العالمية، التي أعلنت عنها وكالة ناسا الفضائية مؤخراً، حول «تدوير المخلفات في البيئات منعدمة الجاذبية».

جاء ذلك أثناء مجلس جامعة أسوان الذي عقد برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وحضور نواب رئيس الجامعة، ومستشاريه، وعمداء الكليات، وباقي أعضاء المجلس.

كما استمع أعضاء المجلس، لشرح من لجنة الارتقاء برئاسة الدكتور محمد عبدالعزيز عرابي، وكيل كلية الهندسة، إلى أن جهود اللجنة أثمرت عن تصنيف «جامعة أسوان» ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، وفقا لتصنيف التايمز، من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Advertisements

ووافق مجلس جامعة أسوان على إنشاء مركز للاستشارات، والخدمات البيطرية، في مقر كلية الطب البيطري، من أجل تقديم خدمات علاجية، واستشارات متنوعة، ودورات تدريبية للأطباء البيطريين بمحافظة اسوان.

كما وافق المجلس على منح جوائز الجامعة التقديرية، والتشجيعية، والنشر العلمي للباحثين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما تمت الموافقة على تعيين عدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستعرض مجلس جامعة أسوان القرار الوزاري، بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا في كلية الحقوق، وإضافة دبلوم مكافحة الفساد، التي تمنحها الكلية.

واستعرض أيضا الكتاب الوارد من السيد السفير، أمين عام الوكالة المصرية للشراكة، من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، والذي تقدم فيه بالشكر والتقدير لرئيس جامعة أسوان، وأعضاء القافلة الطبية، التي توجهت لدولة «جيبوتي» خلال الفترة من 23: 28 مارس الماضي.

مجلس جامعة أسوان يكرم مدرس مساعد لفوزه في مسابقة وكالة ناسا الفضائية