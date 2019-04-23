شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يفتتح معرضًا لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه اللواء حمزة درويش، نائباً عن وزير التنمية المحلية، معرضا لبيع المنتجات الغذائية المختلفة، بشارع الوزارة، والذي نفذه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري.

حضر الافتتاح الدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد القرش، المدير التنفيذي لمشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وعدد من قيادات وزارتي الزراعة والتنمية المحلية.

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وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة

ويعرض المعرض منتجات ذات جودة عالية أنتجها صغار المزارعين، في الريف المصري، وتم تصنيعها من خلال الجهات التابعة لوزارة الزراعة، في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والإدارة المركزية للزراعات المحمية وقطاع الإنتاج، حيث يشارك فيه عارضون من صغار المزارعين، من محافظات كفر الشيخ، والبحيرة، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا.

ويقدم المعرض المنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية، تساعد في خفض الأسعار، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وفي سياق متصل، نظمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، معرضاً للسلع المعمرة، ومنتجات مراكز التدريب بهيئة الإصلاح الزراعي، للعاملين بالوزارة، والهيئة، لتخفيف الأعباء على العاملين وأسرهم.

وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة

وزير الزراعة يفتتح منافذ التسويق أمام وزارة الزراعة