شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: الدولة تتجه نحو ترشيد استهلاك المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، فعاليات المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه، بقرية إبشادى بمركز الشهداء.

أكد «عبدالعاطى» أن الهدف من المؤتمر هو رفع الوعى بقضايا المياه، لمواجهة التحديات المائية، وتعريف المزارعين بالتجارب الرائدة في ترشيد استهلاك المياه، لضمان تطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف «عبدالعاطى» أن توجه الدولة حالياً نحو ترشيد استهلاك المياه، وتطبيق أساليب الرى الحديث، على مستوى الجمهورية، لتحقيق محاور استراتيجية، في ظل ندرة الموارد المائية، وزيادة الطلب، مؤكداً أنه تم عمل تجربة الري بالتنقيط في العديد من المحافظات، مثل«قنا والفيوم» والتي ساهمت في إكتساب الفلاحين مساحة من 10 إلى 15% من الأرض، وذلك نتيجة لتواجد المراوي الداخلية، والمصارف، وأصبحت مكسبا في مساحة الأرض.

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وأضاف كان الفدان الواحد يستهلك «3» ساعات كاملة من غمر المياه كل 10 أيام، ولكن حالياً بعد نظام الري بالتنقيط يستهلك «ساعة ونصف» فقط كل ثلاثة أيام.

وأشار عبدالعاطي إلى أن نظام الري بالتنقيط وفر من 30 إلى 40 % من المياه، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير 50% من العمالة، مشيراً إلى أن هذه التجارب تعتبر من أهم مخرجات أسبوع القاهرة الأول للمياه الذي عُقد في أكتوبر 2018، والذى يبرز أوجه التعاون بين الوزارة والمزارعين، في ترشيد المياه بالشكل الذي يقلل المياه المستخدمة، ويضاعف الإنتاجية.

وأضاف عبدالعاطى أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت حملة قومية تحت شعار «حافظ عليها تلاقيها» ونظمت عددا من المسابقات، بين عدة فئات من مستخدمى المياه، لإبراز المجهودات التي يقوم بها الكيانات والأفراد، في ترشيد استخدام المياه.

وأعلن «عبدالعاطى» أن الوزارة سوف تتبنى وتدعم أي بحث أو فكرة تساهم في ترشيد المياه، وتحسين سُبل الرى، وسوف يتم تسخير كافة مراكز ومعاهد الوزارة لإنجاحه.