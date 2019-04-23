شكرا لقرائتكم خبر عن توريد «1581 طن» قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح، بالشون والصوامع، ونقاط التجميع على مستوى المحافظة، بلغ «1581» طن و«700» كيلو، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى 23 ابريل الجاري .

وأوضح أنه تم توريد 16 طن و270 كيلو بالبنك الزراعي، و876 طن 729 كيلو بقطاع المطاحن، و688 طن و701 كيلو بالقابضة، للصوامع مؤكداً على استمرار عقد الإجتماعات الخاصة باللجنة العامة، لمتابعة توريد الأقماح على مستوي المحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء «قاسم حسين» محافظ المنيا، بتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم.

وأضاف«يوسف» أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الإستلام، دون إجازات من الساعة «8 صباحاً إلى 8 مساءاً» برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.