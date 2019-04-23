شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة علنية على 288 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرعة علنية على عدد 288 وحدة سكنية في العريش تم تخصيصها للمنقولين من رفح والشيخ زويد من المقيمين في تجمعات العريش وبئر العبد، وذلك في إطار احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأكد المحافظ، أن الوحدات السكنية في حي العبور بمدينة العريش تشمل كل وحدة على ثلاثة غرف وصالة ومطبخ وحمام، مشيرًا إلى أنها المرحلة الأولى، حيث سيتم تسليم عدد 1176 وحدة سكنية أخرى في منطقة السبيل في المساعيد كمرحلة ثانية على المتقدمين من أهالي مركزي رفح والشيخ زويد.

أضاف المحافظ، أنه تم تخصيص الوحدات السكنية بنظام الإيجار الشهري«استضافة» حيث ستتحمل المحافظة مبلغ 325 جنيه من صندوق الإغاثة الفرعى لكل وحدة سكنية، بينما يقوم المواطن بدفع مبلغ ١٠٠ جنيه شهريا نظير الصيانة.

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أشار المحافظ إلى تخصيص نسبة 5% أي بعدد 15 وحدة سكنية من الوحدات السكنية في المرحلة الأولي لذوي القدرات الخاصة، مؤكدًا على تخصيص الأدوار الأرضية لهم، وذلك تيسيرًا عليهم.

قال المحافظ أنه تقدم للحصول على الوحدات السكنية عدد 526 شخصًا من بينهم 227 من مركز رفح و299 من مركز الشيخ زويد، مؤكدًا على تخصيص الوحدات السكنية بنسبة 60% للمتقدمين من رفح و40% للمتقدمين من الشيخ زويد..مطالبًا المستحقين بالحفاظ على الوحدات السكنية وعدم التصرف فيها لغير الغرض المخصصة له.

من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه سبق الإعلان عن قيام المحافظة بتوفير وحدات سكنية من مشروع الإسكان الإجتماعي للأسر التي أضيرت بسبب الحرب على الإرهاب، حيث سيقوم المواطن بدفع قيمة رمزية لا تتعدى مبلغ 100 جنيه شهريًا مقابل أعمال الصيانة والخدمات المشتركة، على أن يكون المتقدم من المضارين من أهالي الشيخ زويد ورفح أو جنوب وغرب مدينة العريش، وممن تركوا مساكنهم، أو من أسر الشهداء والمصابين.

حضر القرعة العلنية كل من العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة ومحمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان، والعميد مصطفي محمد مصطفي، رئيس مركز ومدينة رفح، وايهاب بكير رئيس مدينة الشيخ زويد والمتقدمين.