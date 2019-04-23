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شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم الأرض العالمي.. حملة لتنظيف البحر الأحمر من الأكياس البلاستيكية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شن نشطاء بيئيون حملة لتنظيف البحر الأحمر من الأكياس البلاستيكية، احتفالا بيوم الأرض العالمي، وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة. شملت الحملة التي نفذتها منظمة «hepca» في جميع أنحاء البحر الأحمر في البر وتحت سطح الماء من الغردقة إلى مرسى علم كجزء من حملة التوعية «بلا بلاستيك» والترحيب بالربيع في بيئة نظيفة وصحية.
يذكر أن الحدث الأول للمنظمة كان تنظيف جزيرة مجاويش بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر، حيث تمكنا من جمع كمية هائلة من الحطام البلاستيكي من الشاطئ بمساعدة 130 متطوعًا.
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