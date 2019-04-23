شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 طن فسيخ ورنجة ولحوم فاسدة بمصانع غير مرخصة بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، الثلاثاء، من ضبط مصانع غير مرخصة تقوم بإنتاج وبيع المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، استكمالاً للحملات، التي تشنها المحافظة على الأسواق.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه تم ضبط 12،5 طن من الرنجة بناحية القبابات بمركز ومدينة أطفيح وضبط 2,5 طن من الرنجة الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة أبوالنمرس قبل طرحها في الأسواق بمناسبة أعياد شم النسيم وبيعها للمواطنين، خاصة أن المنتج يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين ضمن الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

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كما تم ضبط 5 طن فسيخ ودواجن ومشتقاتها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع غير مرخص بشبرامنت وضبط 5 طن لحوم فاسدة لدى ثلاجات بمصنع بمركز أوسيم. إضافة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة رادعة لكل من يتهاون ويتلاعب في الغذاء والمنتجات التي يتناولها المواطنين.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مباحث التموين ومديريتي التموين والطب البيطري ومواصلة الحملات لتمشيط كافة الأسواق قبل أعياد شم النسيم لضبط أي سلع غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر لعدم السماح بالتلاعب بصحة المواطنين وغذائهم وحفاظا على سلامتهم، مشيراً إلى أن الحملات تأتي في إطار تحقيق دور الحكومة في خدمة المجتمع وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار وتحقيق دورها الرقابي على الأسواق لخدمة وحماية المواطنين من غش وجشع بعض التجار.

وأضاف الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه بالتنسيق مع العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين، تم التحفظ على كافة المعدات والأدوات الموجودة بالمصانع من معدات تجهيز وتعبئة وتغليف ولصق وجرادل التشوين والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المصانع.