شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل وفد مجلس النواب القبرصي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء، وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب القبرصي، برئاسة ديمتريوس سيلوريس رئيس المجلس، وبحضور السفير خاريس موريتيس؛ سفير قبرص لدى جمهورية مصر العربية، في إطار زيارة الوفد لعدد من الهيئات والمؤسسات المصرية لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

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وأهدى الدكتور مصطفى الفقي ديمتريوس سيلوريس عدد من مطبوعات مكتبة الإسكندرية، كما قام سيلوريس بتوقيع سجل كبار زوار المكتبة.

وضم الوفد مجموعة من أعضاء مجلس النواب القبرصي، وأعضاء لجان الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة، ولجنة الشؤون الخارجية.

وقام الوفد بجولة في قاعة الاطلاع الرئيسية، ومعرض «عالم المعرفة» الرقمي؛ حيث تعرفوا على المشروعات الرقمية والتكنولوجية، كما تفقدوا أرشيف الإنترنت، بالإضافة إلى المعارض والمتاحف الموجودة داخل المكتبة، مثل متحف المخطوطات، ومتحف الآثار، واستمع الوفد إلى شرح حول المكتبة ومراكزها وأنشطتها الثقافية والعلمية.