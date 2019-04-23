شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور عبدالكريم هاشم، مبعوث رئيس وزراء العراق عادل عبدالمهدي، بحضور السفير أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الإيجابية ما بين البلدين العراق ومصر ودور مشيخة الأزهر الشريف الوسطي في العالمين العربي والإسلامي، وجه الوفد دعوة رسمية من قبل رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى فضيلة الإمام الأكبر لزيارة العراق، ورحَّب فضيلته بالدعوة واعداً بتلبيتها في أقرب فرصة.