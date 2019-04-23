شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ البحر الأحمر مع أعضاء «غرفة السياحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت غرفة شركات السياحة دعوة إلى اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لعقد اجتماع مشترك مع مجلس إدارة الغرفة الرئيسية ومجلس إدارة فرع الغرفة بالبحر الأحمر لعرض طلبات الشركات العاملة في النطاق الجغرافي للفرع.

وقالت الغرفة: إن «اللقاء كان مثمرا للغاية، وساد الاجتماع أجواء من التفاهم، وتمت مناقشة كافة الطلبات، وعرض المعوقات التي تتعرض لها الشركات في المحافظة، وأبدى المحافظ تفهمه الكامل لطلبات مجلس إدارة الغرفة الرئيسية والفرع واستعداده المعهود منه دائما للحفاظ على الكيانات السياحية بالمحافظة».

Advertisements

ووعدت الغرفة بالتنسيق مع محافظي قنا والأقصر لدراسة القضاء على الصعوبات والعقبات التي تواجه فتح أحد الطريقين الصحراويين الشرقى أو الغربى لمرور حركة الأفواج السياحية من مدينة قنا إلى الأقصر والعودة أثناء تنفيذ رحلات اليوم الواحد من مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك بديلاً عن الطريق الزراعى، كما أكد أن العمل جارى حالياً على رفع كفاءة طريق (مرسى علم – إدفو).

كما رحب محافظ البحر الأحمر بتنفيذ طلب الغرفة بتخصيص حارة مرورية بالكمين الجنوبى لمدينة الغردقة لمرور السيارات السياحية منه تيسيراً على الشركات السياحية والسائحين، خصوصاً المسافرين منهم عبر مطار الغردقة الدولى، وطلب أيضاً من الغرفة تقديم مذكرة تفصيلية عن طبيعة إجراءات إصدار تصاريح عمل الأجانب ومقترحات التيسير من هذه الإجراءات بما لايتعارض مع القوانين المنظمة لعمل الأجانب لبحثها والعمل على حلها، وطالب الغرفة والجهات المشاركة في منظومة نشاط السفارى بالمحافظة بتقديم دراسة وافية عن استحداث آلية لإصدار تصاريح رحلات السفارى بالاشتراك مع جميع الجهات ذات الصلة بهذا النشاط لإحكام الرقابة على هذا النشاط.

وعقد اجتماع الغرفة مع محافظ البحر الأحمر بالتزامن مع عقد دورتين تدريبيتين موسّعتين خلال يومى 13 و14 أبريل 2019 لقائدى المركبات السياحية بمحافظة البحرالأحمر، وذلك لحوالى عدد 560 قائد مركبة تحت رعاية الدكتورة وزيرة السياحة، وبحضور محافظ البحر الأحمر، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الرئيسية، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة بالبحرالأحمر، وبحضور عبدالحميد عبدالحليم، وكيل وزارة السياحة ورئيس الإدارة المركزية للنقل السياحى والمرشدين السياحيين، وبمشاركة الجهاز الإدارى بالغرفة الرئيسية وفرعها بالبحر الأحمر.