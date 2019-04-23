شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء» تُطالب «الصحة» بتفعيل ضمّ «الامتياز» لسنوات الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه منذ شهور شكا الأطباء الجدد من امتناع جهات العمل عن ضم سنة الامتياز بحجة أن قانون 47 لسنة 1978، تم إلغاؤه، وأن قانون الخدمة المدنية الذي حل محله خلا من أي مادة تسمح بضم سنة الامتياز، مؤكدا أن هذا القياس من جهات العمل خطأ من الناحية القانونية.

وأضاف الطاهر، في بيان للنقابة، الثلاثاء، أنه «الأطباء لا يتم تعيينهم طبقا لقانون الخدمة المدنية من الأصل، وإنما يتم تعيينهم طبقا لقانون خاص وهو قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، ضم سنة الامتياز لا يتم طبقا لقانون 47 لسنة 1978 الذي تم إلغاؤه، واستبداله بقانون الخدمة المدنية كما يدعون، ولكن ضم سنة الامتياز يتم طبقا لقانون خاص بخريجي كليات الطب وهو القانون رقم 47 لسنة 1965 (الذي صدر أصلا قبل قانون 47 لسنة 1978)».

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وتابع: «خاطبت النقابة وزارة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لطلب تصحيح الأمر، فبالإضافة لنصوص القوانين التي تفيد بحق الأطباء في الضم، فإنه من غير المقبول أنه بعد دراسة تقترب من ضعف الدراسة بالكليات الأخرى، وبعد عام كامل من التدريب تحت ظروف عمل قاسية ومكافأة متدنية، يتم حرمان الأطباء من مجرد ضم سنة واحدة لسنوات العمل والخبرة».

وأوضح: «تواصل الأطباء مع وزيرة الصحة، التي تعهدت لهم بإصدار قرار بضم سنة الامتياز لهم ضمن قرار التكليف الخاص بهم، وصدر حينها بيان إعلامي من وزارة الصحة ينفى شائعات عدم ضم سنة الامتياز، ثم صدر بيان إعلامي من مجلس الوزراء ينفى شائعات عدم ضم سنة الامتياز، ثم أصدر رئيس مجلس النواب تصريحات بأنه لا صحة لعدم ضم سنة الامتياز، وقام الأطباء بالتسجيل بحركة التكليف انتظارا للقرار، فصدر قرار وزيرة الصحة بتكليف الأطباء، وورد بالفعل ضمن ديباجة القرار رأى المستشار القانوني للوزارة بحق الأطباء في ضم سنة الامتياز، ولكن للأسف الشديد لم يرد ذلك ضمن القرارات الوزارية التي ستنفذها جهات العمل قرار بضم سنة الامتياز، ما سيترتب عليه رفض جهات العمل لضم سنة الامتياز ويعود الأطباء للمربع صفر».

وأكد البيان «وجود حالة استياء بين الأطباء الجدد بسبب عدم صدور قرار واضح بخصوص سنة الامتياز، مضيفا أن الحل سهل ويمكن أن تقوم به وزارة الصحة في دقائق معدودة، وهو إضافة نص المادة رقم (2) بالقانون رقم 47 لسنة 1965 ليكون قرار ضمن قرارات الوزيرة، ويتم ذلك بسهولة بإضافة مادة جديدة لقرار التكليف رقم 205 لسنة 2019 يكون نصها كالتالي: «المادة رقم (12): على جهات التكليف مراعاة ضم سنة الامتياز للمدة الوظيفية والخبرة العملية لكل منهم فور استلام العمل تنفيذا للقوانين أرقام 47 لسنة 1965، و29 لسنة 1974».

كانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا توضيحيًا أكدت فيه أنها استطلعت الوزارة الرأي القانوني في هذا الشأن، والذي جاءت نتيجته تأييدا بأحقية الأطباء باحتساب سنة الامتياز ضمن سنوات الأقدمية الوظيفية من تاريخ التكليف بحكم القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٦٥، على أن يتضمن ذلك في قرار التكليف الصادر للطبيب.