شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد ورش بولاق للسكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية بورش بولاق للسكك الحديدية المتخصصة في فحص وصيانة جرارات وعربات البضائع، وكذلك أعمال التجهيز اليومي والدوري للجرارات والاستعداد اليومي للعربات، حيث تفقد الوزير أقسام الورشة المختلفة «الميكانيكا – الكهرباء- قسم ATC- الدفاع المدني- السلامة والصحة المهنية».

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة عدم خروج أي جرار أوعربة بضائع من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية لها، مؤكدًا على دعم الورشة بعدد 2 ونش علوي للتوسع في أعمال الصيانة التي تجري بها وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية ومن الشركات المصنعة، ضمن خطة التطوير الشامل التي تنفذها وزارة النقل لتطوير كافة ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش، مشيرا إلى أن هناك خططا وبرامج لتدريب العاملين بالورش على التكنولوجيا الحديثة باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.

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وخلال الجولة، تفقد الوزير مخازن قطع الغيار وأبدى استياءه من نظام التخزين وتسجيل قطع الغيار، وكذا مستوى النظافة بالورشة، مطالبا مديرها بخلق بيئة عمل مناسبة بوجود مستوى جيد من النظافة وتوفير كافيتريات للعاملين بها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة فيما يخص مساكن العاملين القدامى.

وفي لقائه مع العاملين بالورشة، أكد وزير النقل على أهمية أعمال الصيانة التي تتم بهذه الورشة، مطالبة بزيادة الإنتاجية الحالية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الأعباء على الطرق والكباري وتقليل استهلاك الوقود وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية ذات مردود إيجابي، مشيرا إلى أن الوزارة تسير في اتجاهين متوازيين لتحقيق هذا الهدف، الأول يتمثل في شراء جرارات وعربات بضائع جديدة والثاني يتمثل في أعمال الصيانة الدورية وعمليات إصلاح أسطول جرارات وعربات نقل البضائع الحالي.

جدير بالذكر أن هذه الورشة تقوم بالتجهيز اليومي لعدد 8 جرارات والتجهيز اليوم لعدد جرار واحد والتجهيز اليومي لعدد 2 قطار بضائع.