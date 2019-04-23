شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: مصر والسعودية والإمارات لديهم جهود لتحسين الوضع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي العسكري في السودان، إن المجلس العسكرى استجاب لرغبة الشعب في التغيير، كما أن الأشقاء في السعودية والإمارات ومصر لديهم جهود مقدرة للخروج من الوضع الاقتصادي المتردي في السودان.

وأضاف البرهان، فى تصريحات لفضائية سكاى نيوزعربية، أن الوضع الاقتصادي مترد، والنظام السابق له دور أساسي فى ذلك، نحن منفتحون على الجميع والحوار مع جميع أبناء السودان، مشيراً إلى أن الحوار مستمر بشأن مستقبل المجلس العسكرى فى السودان.