شاهد فى دقيقة.. المصريون يتحدون دعوات المقاطعة التافهة فى الاستفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجواء احتفالية وبهجة سادت أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحدى بها المصريون كل دعوات المقاطعة والحملات الممولة من جانب الإخوان وعملائهم للتحريض على الامتناع عن المشاركة فى الاستفتاء. إصرار المصريين على المشاركة فى الإدلاء بصوتهم عكس الفشل الذريع الذى لحق بالكتائب الإخوانية الإلكترونية فى تشويه عرس المصريين الديمقراطى. Advertisements

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