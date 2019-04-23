شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: اعتقال نائب الرئيس السودانى السابق عمر البشير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلاً عن مصادرها، إن السلطات السودانية، اعتقلت حسبو عبد الرحمن، النائب الأسبق للبشير ونائبه السابق محمد عثمان كبر. إضافة تعليق



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