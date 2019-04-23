شكرا لقرائتكم خبر عن نص البيان المشترك للقمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدر بيان مشترك عن قمة رؤساء دول وحكومات وممثلين رفيعى المستوى عن الشركاء الإقليميين للسودان، والتي عقدت بالقاهرة بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وإلى نص البيان..

بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الاتحاد الافريقي، شارك رؤساء دول وحكومات وممثلون رفيعو المستوى عن الشركاء الاقليميين للسودان ، تشاد، الكونغو ، جيبوتي ، روندا ، جنوب افريقيا ، الصومال ، اثيوبيا ، رئيس الايجاد ، جنوب السودان ، أوغندا ، كينيا ، نيجيريا ، إضافة إلي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في قمة تشاورية بالقاهرة يوم ٢٣ ابريل ٢٠١٩ لبحث التطورات الأخيرة في السودان .

وقد شارك ممثل عن السودان، حيث قدم إحاطة للقمة حول التطورات الأخيرة .

وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن كامل تضامنهم مع شعب السودان وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التي أبدتها جموع الجماهير في سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عملية شاملة للتحول الديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان .

واعادت الدول المشاركة تأكيد مبادىء وغايات الاتحاد الافريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة ، كما أعادوا تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه وأعربوا عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الافريقي والايجاد ودول الجوار في مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يواجهها .

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وشددت الدول المشاركة علي أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادت النظام الدستورى من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكه ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل وترسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي.

وفي ضوء الإحاطة التي قدمها موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول زيارته الأخيرة للسودان وأخذ في الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي ، أقرت الدول المشاركة بالحاجة الي منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف السودانية لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة واوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي أن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية لمدة 3 اشهر.

وشجعت الدول المشاركة رئيس مفوضية الاتحاد علي مواصلة الحوار مع السلطة السودانية والأطراف السودانية وطالبت السودانية بمواكبة انخراطها البناء مع الاتحاد الافريقي ومفوضيته، كما شجعت الدول المشاركة المجتمع الدولي علي مواصلة دعمه وتقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، واكدت علي أهمية التخفيف العاجل لديون السودان .

واكدت الدول المشاركة علي دعم جهود السودان في تحقيق الاستقرار والحفاظ علي وحدته وتأمين حدوده ومكافحة ومنع أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود بما يتضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التي من شأنها زعزعة أمن السودان والسلم والأمن بالمنطقة.

وتم توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة خلال شهر للنظر في التطورات بالسودان ورفع تقرير لرؤساء الدول والحكومات.

وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيعو المستوى عن تقديرهم لمبادرة أخيهم الرئيس عبد الفتاح السيسي باستضافة اعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع في جمهورية السودان.