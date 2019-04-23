شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة والطقس خلال شم النسيم × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الانخفاض الطفيف الذى شهدته درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تتعرض للبلاد لموجة حارة تضرب كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من غدًا الأربعاء ولمدة 6 أيام وخلال شم النسيم وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد كما يلى:-

1- تتعرض البلاد من غدًا الأربعاء لموجة حارة تستمر حتى الإثنين 29 أبريل الجارى.

2- ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام.

3- يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد.

4- يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.

5- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.

6- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر

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7- بصفه عامة الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية

8- ينصح للمتوجهين لسواحلنا الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة.

9- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

10- ينصح بزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر .

11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية.

12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية.

13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية.

14- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية.

15- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية.