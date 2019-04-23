شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة والطقس خلال شم النسيم × 15 معلومة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الانخفاض الطفيف الذى شهدته درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، تتعرض للبلاد لموجة حارة تضرب كافة أنحاء الجمهورية اعتبارا من غدًا الأربعاء ولمدة 6 أيام وخلال شم النسيم وفق توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية.
وينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد كما يلى:-
1- تتعرض البلاد من غدًا الأربعاء لموجة حارة تستمر حتى الإثنين 29 أبريل الجارى.
2- ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى لها بالنسبة لهذا الوقت من العام.
3- يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد.
4- يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا.
5- الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد.
6- يؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر
7- بصفه عامة الأجواء تسمح بالخروج للمتنزهات والحدائق والاستمتاع بالمسطحات المائية
8- ينصح للمتوجهين لسواحلنا الشمالية ومدن القناة والوجه البحرى فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة.
9- ينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.
10- ينصح بزيادة معدلات شرب الماء على مدار اليوم للحد من الشعور بالحر .
11- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 درجة مئوية.
12- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 درجة مئوية.
13- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة مئوية.
14- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 درجة مئوية.
15- درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات جنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن الموجة الحارة والطقس خلال شم النسيم × 15 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.