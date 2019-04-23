شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.."محافظة بورسعيد" ترصد جولة رئيس الوزراء بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد، 18 صورة ترصد خلالها جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء للمحافظة اليوم الثلاثاء والتى تفقد خلالها كلا من سوق السمك ومركز الخدمات اللوجستية وعقد اجتماعا مع مسئولي هيئة التأمين الصحي ببورسعيد . وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مسئولى هيئات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، وذلك بمقر مجمع الهيئات بالمحافظة، التى تعتبر أول محافظة سيُطبق بها المنظومة الجديدة للتأمين الصحيّ، بحضور وزراء الإنتاج الحربيّ، والصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومسئولي عددٍ من الجهات المعنية.











Advertisements

























Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو وصور.."محافظة بورسعيد" ترصد جولة رئيس الوزراء بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.