شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الاتفاق على مد فترة تسليم السلطة لحكومة انتقالية بالسودان لـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان الذى عقد اليوم بقصر الاتحادية فى القاهرة كان مهمًا وخرج بنتائج إيجابية لصالح الشعب السودانى الشقيق نتيجة مجهودات الرنيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف "راضى"، فى مؤتمر صحفى بقصر الاتحادية عقب الاجتماع، أن انعقاد الاجتماع جاء من أجل الحفاظ على وحدة الشعب السودانى ومقدراته واستقراره، فضلًا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية.

وأوضح "راضى"، أن الأحداث بدأت فى السودان منذ العام الماضى، وقال أن موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى قام بزيارة مهمة للسودان ووجد آلاف المواطنين فى الشوارع، وتم منح المجلس الانتقالى 15 يومًا لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

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وشدد المتحدث الرئاسى، على أن الرئيس السيسى قام بدور كبير، ونجح فى مد الفترة من 15 يومًا إلى ثلاثة أشهر، حيث أن الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة وجدوا أن مدة 15 يومًا غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة أشهر لتشكيل الحكومة وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية.

وأكد "راضى"، أن الرئيس السيسى عرض التجربة المصرية التى تتشابه مع الأوضاع فى السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائمًا،

ونوه "راضى"، إلى أن الجميع يسعى للحفاظ على السودان واستقراره، كما تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدولة التى حضرت الاجتماع التشاورى بشأن السودان على عقد سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع.