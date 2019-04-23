وزير الزراعة يبحث مع "الإيفاد" تكثيف التعاون لتحقيق التنمية الشاملة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة دينا صالح رئيس المكتب الإقليمي للصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد"، تكثيف سبل التعاون المشترك بين مصر والصندوق بما يخدم مصالح المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية الشاملة في مصر. جاء اللقاء بحضور الدكتور سعد موسى المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية، على هامش المؤتمر العالمي للاستثمار في الزيتون والذي تستضيفه مصر حاليًا. Advertisements وبحث الجانبان خلال اللقاء آليات مشروع تطوير الرى الحقلى، وآليات تطوير العمل في تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين في الريف المصري (برايم).

وزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب الايفاد تكثيف التعاون



وزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب الايفاد تكثيف التعاون



وزير الزراعة يبحث مع مدير مكتب الايفاد تكثيف التعاون

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