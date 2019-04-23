مفوضية اللاجئين: نشكر السيسي على الخدمة الطبية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجه ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر كريم أتاسي، اليوم الثلاثاء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ضم غير المصريين المقيمين في مصر ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية في إطار مبادرة (100 مليون صحة). كما وجه أتاسي الشكر لوزارة الصحة والسكان، على ما تقوم به من مبادرات صحية أتاحت بيئة صحية وفرصا علاجية بالمجان للأشخاص الوافدين واللاجئين، مؤكدا أن وزارة الصحة تعد شريكا وداعما استراتيجيا لخطط المفوضية.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد قامت بالتعاون مع مفوضية شئون اللاجئين في مصر ومنظمة الصحة العالمية، بعمل مسح طبي للكشف عن فيروس "سي" للاجئين أو ملتمسي اللجوء، وتقديم العلاج بالمجان.اقرأ أيضا| فحص 48.4 مليون مواطن بـ«100 مليون صحة»وقال نائب مدير المبادرة الدكتور جلال الشيشيني، إنه تم فحص 11 ألفا و832 لاجئا

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