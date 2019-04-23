انت الان تتابع اكتشاف مقبرة تعود للعصر اليوناني الروماني في أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الآثار خالد العناني

عثرت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة بمنطقة مقابر الاغاخان بغرب أسوان، برئاسة الدكتورة باتريشيا بياسنتي، على مقبرة أثرية منحوتة في الصخر لشخص يدعى "tjt" والتي تعود للعصر اليوناني الروماني. وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، في تصريح، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم العثور بداخل المقبرة على تابوت خشبي يحمل النص الهيروغليفى كاملا، والذي استطاعت البعثة من خلاله معرفة اسم صاحب المقبرة بالإضافة إلى نص لتقديم الشعائر والتراتيل الجنائزية لثالوث الإقليم الأول للمعبود خنوم وساتت وعنقت والمعبود حابي اله النيل.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع الاثار المصرية الدكتور أيمن عشماوي، أن المقبرة تتكون من سلم يؤدى إلى حجرة جانبية عثر بها على تابوت منحوت فى الصخر، وحجره أخرى أمامية عثر بداخلها على مجموعة من المومياوات فى حالة سيئة من الحفظ بالإضافة إلى 3 نيشات محفورة فى الصخر.بدورها، قالت رئيس البعثة، إنه تم العثور على العديد

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