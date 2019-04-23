شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أول اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة المشروعات القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وممثلي من كل من وزارات المالية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة لمتابعة المشروعات القومية.

وأوضح الدكتور شاكر أنه تم تشكيل اللجنة الوزارية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 605 لسنة 2019 برئاسته وعضوية كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ووزير التنمية المحلية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير النقل، والوزير المختص الذي يتبعه المشروع محل المتابعة، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.

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وأضاف «شاكر» أن الهدف من اللجنة هو متابعة تطور الأداء في المشروعات ذات البعد الاستراتيجي التي لها مردود إيجابي على المواطن والتنمية ومتابعة هذه المشروعات «أولاً بأول».

وأوضح «شاكر»، خلال الاجتماع، أن اللجنة تبدأ أعمالها بعدد 8 مشروعات لإعادة هيكلة سكك حديد مصر، ومشروعات مترو الأنفاق، وخمسة مشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وخمسة مشروعات خاصة بالكهرباء والطاقة ومشروعين لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وعكست المناقشات مدى الاهتمام والجدية في التخطيط لهذ المشروعات وآليات تنفيذها وتكاملها لتعطى التأثير الإيجابي المخطط له.

وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لكل وزارة لوضع برنامج زمنى دقيق لكل مشروع، وعلى أن يتم عقد الاجتماع الوزاري مرة شهرياً، وذلك لمتابعة ما يتم تنفيذه بدقة واستعراض حجم تطور الأعمال ومتابعتها لإيجاد حلول لأية معوقات تحول دون التنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك.