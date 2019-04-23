شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: إضافة 1700 ميجاوات من الطاقة المتجددة خلال 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً للجلسة الثانية لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة، وتتمثل الملامح الإيجابية لتطور عمل الهيئة في زيادة القدرات المركبة إلى 1235 ميجاوات مع بداية عام 2019، مقارنة بالقدرات المركبة حتى عام 2016 وقدرها 890 ميجاوات، وذلك بزيادة قدرها 38%، بالإضافة إلى زيادة الطاقة المنتجة إلى حوالي 3600 جيجاوات/ساعة حتى منتصف عام 2019، مقارنة بالطاقة المنتجة عام 2016، والبالغة حوالي 2000 جيجاوات/ساعة بزيادة قدرها حوالى 80% على الرغم من ارتفاع القدرات بنسبة 38% خلال نفس الفترة فقط.

Advertisements

وأضاف «الخياط» أنه من المنتظر إضافة نحو ١٧٠٠ ميجاوات من القدرات الجديدة في النصف الثاني من هذا العام، تتمثل في مجمع بنبان للطاقة الشمسية قدرة ١٤٦٥ ميجاوات، ومشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة ٢٥٠ ميجاوات، بالإضافة إلى ٢٦ ميجاوات من الخلايا الشمسية في كوم أمبو، وهي ضمن المشروعات التي يشارك فيها القطاع الخاص.

وتأتى هذه المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، كما ستساهم في زيادة المصادر المتجددة إلى حوالي ٦٠٠٠ ميجاوات متضمنة الطاقة المائية بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجري تطويرها، بقدرات إجمالية أكثر من ٢٠٠٠ ميجاوات.

وأشار «الخياط» إلى زيادة إيرادات الهيئة المحققة بزيادة قدرها 65% عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها، وذلك من خلال رفع المستويات الإنتاجية، ووضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، بالإضافة إلى برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، مما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شؤون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم، الأمر الذي مكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها وسداد مستحقاتها تجاه البنوك والجهات الأخرى، حيث نجحت الهيئة خلال العام المالي الحالي «2018/2019» في سداد حوالي 1.6 مليار جنيه.

وفى نهاية الاجتماع، أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.