شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحي المناخ.

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واستمع رئيس الوزراء خلال الجولة إلى شرح من الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ حول المركز، وما يقدمه من خدمات للمواطنين، وكذا الخطوات التي تتم بدايةً من استقبال المواطن مروراً بمتابعة طلباته مع الإدارات المعنية وصولاً للرد عليه وأداء الخدمات المطلوبة وفقاً للموعد المحدد.

وأشار رئيس حي المناخ خلال الشرح إلى أنه تم تزويد المركز بعدد 20 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات، و2 إسكنر، وربطه بخط ربط مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هذا إلى جانب ميكنة جميع الإدارات بالحي وربطها بشبكة المركز، الذي يتلقى طلبات المواطنين، وهو ما يسهم في العمل على تلبية مختلف الطلبات وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأكثر يسرا وسهولة.

وأوضح الدكتور منصور بكرى أنه تم الاستعانة بعدد من الشباب من الخريجين ذوى المهارات بمجال الحاسب الآلي وإشراكهم للعمل في إدخال البيانات، وذلك إلى جانب العاملين بالحي وبالمركز، مشيراً إلى أنه تم تدريب جميع العاملين بالمركز وكذا العاملين بالإدارات المعنية التي تم ربطها بمنظومة الخدمات الحكومية، على كيفية التعامل مع المواطنين لأداء خدماتهم وطلباتهم في أسرع وقت ممكن، وفقاً للنظم المطبقة.