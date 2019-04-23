شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مستشفى النصر للأطفال الجديد ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، مستشفى النصر للأطفال الجديد. رافق «مدبولي» خلال الزيارة التفقدية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وووزيرا المالية، والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

يذكر أنه تم الانتهاء من بناء مستشفى النصر للأطفال الجديد، تمهيدًا لتشغيله ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.