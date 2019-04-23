شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد سوق السمك الجديدة ببورسعيد: «حضارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بورسعيد، الثلاثاء، سوق السمك الجديدة بالمحافظة.

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وخلال الجولة التي رافقه فيها وزيرا المالية، والتنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول إمكانيات سوق السمك الجديدة التي تم افتتاحها مؤخراً وبدأ العمل بها، حيث أوضح عصام حنفي، المدير التنفيذي لإدارة السوق الجديدة، أنها تٌقام على مساحة 20 ألف م2 والمباني على مساحة 16 ألف م2 منها، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه، مشيراً إلى أن السوق تتضمن 6 مطاعم، وكذا عدد 30 محلاً لتجارة الجملة مساحة الواحد منها حوالي 65 م2، هذا بالإضافة إلى 82 محلاً لتجارة القطاعي، و104 محال لصغار التجار (الباعة الجائلين في السوق القديمة)، مضيفاً أن جميع هذه المحال مٌجهزة بمختلف الأدوات والإمكانات اللازمة لعمليات بيع الأسماك، هذا إلى جانب 12 حوضاً لتنظيف الأسماك، وعدد من الأفران والشوايات.

وأضاف المدير التنفيذي أن السوق بها 6 شاشات عرض، يتم من خلالها الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لمختلف الأسماك والكائنات البحرية التي يتم بيعها داخل السوق، كما تضم السوق أيضاً مبنى إداريا على مساحة 750م2، وأماكن انتظار للجمهور داخله، وكذا مصنع للثلج، ومكان مٌخصص لبيع الفوم ومستلزمات ومتطلبات المحلات المتواجدة داخل السوق، كما يوجد عدد 14 كشكاً لتقديم العديد من الخدمات للباعة والجمهور المتردد على السوق، هذا إلى جانب سوبر ماركت كبير، وأماكن لانتظار السيارات خارج السوق، وغرف لتجميع النفايات.

وأجرى رئيس الوزراء حوارات مع تجار السمك والبائعين، اطمأن خلالها على مستوى الخدمات المقدمة بالسوق، كما تحاور مع عدد من المواطنين، سألهم خلالها عن أسعار السمك، والخدمة المقدمة بالسوق، مشيرًا إلى أن السوق الجديدة حضارية، وتتمتع بالتنظيم، والنظافة، وحسن الإدارة، مطالبًا بالمحافظة على هذا المستوى.