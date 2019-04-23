شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس نجح في الخروج بنتائج إيجابية للحفاظ على الشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع القمة التشاوري للشركاء الاقليميين للسودان، اجتماع مهم نظرا لما تشهده الأوضاع في السودان، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح بخروج الاجتماع بنتائج إيجابية لصالح الشعب السوداني، من أجل الحفاظ على وحدة الشعب السوداني ومقدراته واستقراره، فضلا عن الانتقال السلس للمرحلة الانتقالية .

وأضاف راضي في تصريحاته لمحرري الرئاسة عقب انتهاء اجتماع القمة التشاوري بشأن السودان أن الأحداث بدأت في السودان منذ العام الماضي، مشددا على أن «موسي فقيه» رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، قام بزيارة مهمة للسودان، ووجد الآلاف المواطنين في الشوارع، ومنح المجلس الانتقالي ١٥ يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية، مشددا على أن الرئيس السيسي، قام بدور كبير، ونجح في مد الفترة من ١٥ يوما إلى ثلاثة أشهر، حيث أن الرؤساء الذين حضروا اجتماع القمة، وجدوا أن مدة ١٥ يوما غير كافية، ومن ثم تم التوافق على مهلة الثلاثة، أشهر لتشكيل الحكومة، وظهور الملامح المدنية للمرحلة الانتقالية .

وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي عرض التجربة المصرية التي تتشابه مع الأوضاع في السودان وانحياز القوات المسلحة للشعب دائما، مشددا على أن الجميع يسعي للحفاظ على السودان واستقراره، كما تم الاتفاق على عقد وزراء خارجية الدولة التي حضرت الاجتماع التشاوري بشأن السودان على عقد سلسلة من الاجتماعات للتنسيق ومتابعة تطورات الأوضاع.