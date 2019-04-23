شكرا لقرائتكم خبر عن في أسبوع المناعة العالمي...1.4% معدل التطعيم ضد الأنفلونزا في مصر لجميع الأعمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل العالم بأسبوع «المناعة العالمي»، في الربع الأخير من شهر أبريل من كل عام، والذي يهدف لحث وتحفيز المواطنين على استخدام اللقاحات الطبية المحصنة لهم ضد العديد من الأمراض المعدية، ويُنقذ التطعيم ملايين الأرواح كل عام بإعتباره تدخل صحي معترف به، على نطاق واسع بوصفه واحداً من أنجح التدخلات الصحية، وأكثرها تأثيراً في الصحة العامة عالمياً.

ويقام الإحتفال هذا العام تحت شعار «محميون معاً» بإحتفال منظمة الصحة العالمية، بأبطال اللقاحات من جميع أنحاء العالم، بدءاً بالآباء وأفراد المجتمع، وانتهاءً بالعاملين في القطاع الصحي، والشركات المصنعة، التي تساعد في ضمان التحصين عن طريق اللقاحات، حيث تشير الإحصاءات إنه منذ ظهور التطعيمات، ارتفع متوسط العمر المتوقع بمعدل ١٥-٢٥ سنة، ومن المحتمل أن تتزايد بشكل أكبر، حيث تشير الدلائل إلى أن السيطرة على الأمراض المعدية من خلال التطعيم ساهمت إلى حد كبير في زيادة متوسط العمر المتوقع.

وقال الدكتور حامد الخياط، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة: «إن منظمة الصحة العالمية تشدد على أن جميع المسافرين سواء محلياً أو دولياً يجب أن يكونوا على إطلاع دائم باللقاحات الروتينية، حيث يُعد السفر فرصة جيدة لمقدمي الرعاية الصحية، لمراجعة الحالة التحصينية للأطفال الرضع، والمراهقين، والبالغين، كما يجب نصح المسافرين بالتحقق من حصولهم على جميع التحصينات، بما في ذلك لقاحات الطفولة المختلفة مثل الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف، والدفتيريا، والتيتانوس، والسعال الديكي، بالإضافة إلى تلك اللقاحات اللازمة عند السفر الدولي، التي تشمل الكوليرا، والتهاب الكبد الوبائي«أ»، والتهاب ومرض التهاب السحائي، وحمى التيفويد، والحمى الصفراء».

وأشار «الخياط»، أنه يُعترف في معظم البلدان ببكتريا «النيسريا» كسبب رئيسي للإصابة بالتهاب السحائي، وتسمم الدم، ومشاكل صحية عامة أخرى، مشيراً أن اللقاحات المقترنة الرباعية، أكثر مناعة من اللقاحات السكاريدية النقية، لأنها تحفز الذاكرة المناعية، كما تُفضل اللقاحات المقترنة، على لقاحات السكاريد، نظراً لقدرتها على حماية الأشخاص الغير المحصنين وزيادة المناعة، خاصة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عامين.

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وقال الدكتور مرتضى شبراوي، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة، وعضو اللجنة الدائمة للجمعية الدولية لطب الأطفال، إن اللقاحات هي واحدة من أكثر التدابير الوقائية الفعالة والآمنة في الطب الحديث، والتي لها قيمة عالية مقابل التكلفة، وتتكون اللقاحات المركبة بمزج لقاحين أو أكثر، الذي من الممكن إعطاءهما منفصلين، ووضعهما في جرعة واحدة، ويحصل الأطفال على نفس الحماية التي يحصلون عليها من اللقاحات الفردية التي تعطى بشكل منفصل، ولكن بعدد أقل من الجرعات التي تحمي من العديد من الأمراض الخطيرة.

وأضاف «شبراوي»، إن اللقاحات المركبة عادة ما تكون بسيطة، حيث إنها تشبه اللقاحات الفردية التي تعطى بشكل منفصل، ويعتبر اللقاح المركب الشائع إستخدامه للأطفال هو تركيبة من لقاحات الدفتريا، والتاتينوس، والسعال الديكي، في مصل واحد، حيث عمل هذا المصل على حماية الأطفال، بشكل أساسي، على مدار الخمسين عامً الماضية.

وكان استبدال مضادات السعال الديكي للخلية بأكملها بمضادات خلوية أقل تفاعلية في أوائل التسعينيات، انجاز وتقدم هام في هذا المجال، وقد مهد هذا الطريق للجمع بين مضادات الدفتريا، والتيتانوس، والسعال الديكي الخلوي، مع اللقاحات الروتينية الأخرى، مثل لقاح شلل الأطفال المعطل، واللقاح المضاد للأنفلونزا من الهيموفيلوس، ولقاح التهاب الكبد الوبائي ب.

كما أوضح الشبراوي، أنه في عام ٢٠١٨، بلغ معدل التطعيم ضد الأنفلونزا في الولايات المتحدة ٤٥.٦% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ أشهر و١٧ سنة، و٤٤.٩% بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ سنة، ولدى معظم الدول الأوروبية سياسة للتحصين ضد الأنفلونزا، كما قامت البلدان ذات الدخل المرتفع بتوزيع عددًا كبيرًا من اللقاحات للفرد (متوسط معدل التطعيم ١٣.٩%؛).

وتابع: أوصت معظم الدول بالتطعيم للمسنين والأفراد المصابين بأمراض مزمنة، وأخصائي الرعاية الصحية، والنساء الحوامل، في حين أن معدلات التطعيم ضد الأنفلونزا بلغت ١.٤% في عام ٢٠١٧، في مصر لجميع الأعمار، ولا يزال إستخدام لقاح الأنفلونزا دون المستوى الأمثل، ولا يعد انخفاض مستويات التطعيم مجرد فرصة ضائعة للوقاية من الأنفلونزا في الفئات المعرضة للخطر، ولكن يمكن أن تؤثر سلباً التأهب من وباء عالمي.

من ناحية أخرى، أشار الدكتور «محمد الغندور»، أستاذ طب الأطفال بجامعة القاهرة: «إنه مع زيادة متوسط العمر للفرد، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ٦٠ عامًا بحلول عام ٢٠٥٠ ليصل إلى ٢.١ مليار نسمة، تسهم التطورات في الجهاز المناعي المرتبطة بزيادة العمر في ارتفاع معدل وشدة الإصابة بالأمراض لدى كبار السن، ويعد التطعيم هو الإجراء الأكثر فاعلية للوقاية منها، كما تشمل توصيات التطعيم في معظم البلدان ارشادات محددة للمسنين، ويوصى عادةً بالتطعيم ضد الأنفلونزا والعقدية الرئوية للأشخاص الذين يعانون من الأمراض الكامنة وللمسنين.