شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة عضو «محامين القاهرة» في «شغب قسم مدينة نصر» إلى 11 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنح مدينة نصر، الثلاثاء، قضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012، والمتهم فيها أبوالعلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال القاهرة، لجلسة 11 يونيو المقبل، للمستندات التي طلبتها هيئة الدفاع برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، والفرعيات.

وطالب «عاشور»، بضم المستندات التي طلبها الجلسة الماضية لأوراق القضية، ولم تتقدم بها الشرطة، والمتمثلة في تحقيقات إدارة التفتيش بوزارة الداخلية، مع الضابط إسلام العشري رئيس تحقيقات قسم أول مدينة نصر، وقت حدوث الواقعة، والتي حملت الضابط المذكور، المسئولية عن حدوث الواقعة، والتعدي على المحامين، وضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد “مكي” وآخرين، حيث أنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.

يشار إلى أن شهر يوليو 2012، شهد اشتباكات داخل قسم شرطة أول مدينة نصر، بين قوة الأمن المتواجدة به، والمحامين، ما أدى لإصابة 12 محاميًا، و5 أفراد شرطة.