شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: 25% زيادة في مكافآت النشر العلمي الدولي لعام 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 25% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم في مجلات ومنصات ودوريات عالمية ذات معامل تأثير في عام 2019، ومنح زيادة في مكافآت النشر العلمي الدولي بنسبة 10% لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم دوليًا عامي 2017 و2018، حيث إن هؤلاء الباحثين هم جزء أصيل من نجاح جامعة القاهرة وتقدمها في التصنيفات الدولية المعتمدة.

وأوضح «الخشت» أن الجامعة تقدمت في التصنيفات العالمية خلال عامي 2017 و2018 بشكل ملحوظ، وتصدرت الجامعات المصرية في كافة التصنيفات، كما تتواجد تخصصات أكاديمية ضمن الأفضل على المستوى الدولي، واقتربت بعض التخصصات من سقف المائة الأولى على مستوى العالم، كتخصصي الصيدلة والهندسة المعمارية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن جامعة القاهرة تُقيم احتفاليتها النصف سنوية للنشر الدولي، لتكريم أعضاء هيئة التدريس والباحثين المنشورة بحوثهم دوليًا في المجلات العلمية الدولية، الثلاثاء 30 أبريل الجاري بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، ويتم خلالها، توزيع مكافآت النشر الدولي لنحو 1205 باحثين في الإصدار الثاني لعام 2017، وبلغت قيمة مكافآت بحوثهم المنشورة دوليًا نحو 17 مليون جنيه.