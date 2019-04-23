شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أعوام على رحيل الأبنودي.. ما تيسر من سيرة الخال (بروفايل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أبريل ولد، وفيه رحل وبين الميلاد والرحيل «77» عاماً، ومنذ شب فيهما على الشعر، أمضي أكثر من نصف القرن من الإبداع، حيث القصيدة تُجل لهموم الشارع، وتعبيراً عن أحلامه وتجسيداً لوجدانه، إعتبر القصيدة إبداعا ورسالة، ولم يتعال على الشارع بخطابه الشعري، ولكنه اعتبر قصيدته هي ضمير الشارع، وهذا مانعاني منه الآن وهوانقطاع خطاب النخبة عن الشارع، فهو القائل في قصيدته الدايرة المقطوعة: «إذا مش نازلين للناس ف بلاش والزم بيتك..بيتك.. بيتك ..وابلع صوتك...وافتكر اليوم ده...لإنه تاريخ موتى..وموتك..إذا مش نازلين للناس ... فَ بلاش..مادام الدايرة ماكاملاش..والحاجة ماتاماش..وأصحاب الحاجة ماعارفاش..إيه المعني..وأى بطولة..ف إن حياتنا...واحلا سنينَّا...يروحوا بلاش؟ حاجة ماراكباش!!» غير أن مسيرة الخال لم تتوقف عند حدود الإبداع الشعري، وإنما إمتد جهده لتوثيق التراث الشعبي، كتابة وإذاعة، بل وارتحل في أرجاء العالم العربي، لجمع هذا التراث، والذي تمخض في النهاية عن السيرة الهلالية.

أما السيرة الحافلة فتبدأ في الحادى عشرمن أبريل عام «1938» حيث شهد دوار المأذون «محمود الأبنودى» بقرية أبنود الصغيرة بمحافظة قنا، مولد طفل أسمر نحيل، لم يكن محمود أو فاطمة يعلمون أن هذا الـ«عبدالرحمن» سيكون أشهر شعراء العامية في العالم العربى.

فاطمة قنديل أو«فاطنة» كما يناجيها في شعره، كانت سجلاً لكل أشعار القرية وطقوسها، وكذلك كانت الجدة «ست أبوها»، واعتبر الأبنودى نفسه محظوظاً لأنه عاش مع هاتين المرأتين، أما الأب الذي كان مأذوناً وشاعراً، فلم يتحمل في ذلك الوقت ما يكتبه ابنه فمزق ديوانه الأول «حبة كلام» وبعد سنوات، انتقل«عبدالرحمن» إلى مدينة قنا وتحديداً شارع بنى على، وهنا بدأ يستمع إلى أغانى السيرة، وتأثر بها، وبعد فترة أرسل عبدالرحمن الأبنودى مجموعة من قصائده بالبريد إلى صلاح جاهين، فلم يكتف الأخير بتخصيص عموده في «الأهرام» للشاب الجنوبى، بل أرسل قصيدتين له إلى الإذاعة ليبدأ تلحينهما وهما «بالسلامة يا حبيبى» لنجاح سلام، و«تحت الشجر يا وهيبة» لمحمد رشدى، وفى مطلع الستينيات هبط القاهرة مع رفيقيه، أمل دنقل، ويحيى الطاهر عبدالله، وكان السمر الثلاثة لديهم قناعة بضرورة «غزو المدينةــ القاهرة» التي كانت أشبة بـ «النداهة»، تدعو كل صاحب كلمة وقت الثورة، وفى القاهرة التحق بأحد التنظيمات الشيوعية، فألقى القبض عليه (1966)، وفى السجن اكتشف أن «الشيوعية ليست طريقا لتحقيق الذات أو تقديم خير إلى الفقراء»، وجاءت النكسة ليرى كل الأحلام تنهار، فكتب لعبدالحليم حافظ «المسيح» و«عدا النهار» ثم ذهب إلى الجبهة، وهناك كتب يومياتها في ديوانه «وجوه على الشط» وفى تلك المرحلة وفر له إعجاب الرئيس «عبدالناصر» بأعماله، خاصة القصيدة التي كتبها في رثاء عبدالمنعم رياض، وأغنية عدا النهار وغيرها حماية من بطش «زوار الفجر» وفي عهد «السادات» بدأ التضييق الأمنى على الأبنودى الذي رفض «أمن الدولة» سفره إلى تونس، ليستكمل مشروعه في جمع الهلالية، واتصل به أحد الضباط يفاوضه على السفر مقابل «كتابة تقارير عن زملائه»، فرفض وكانت أكثر ذكرى تزعجه من تلك الفترة «شائعات الرفاق الثوريين» حوله وخرج الأبنودى من مصر، واختار لندن منفى إختياريا لثلاث سنوات، أنهاها عبدالحليم مستخدما «سلطته» في السماح له بالدخول إلى مصر.

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واعتقد السادات أن الأبنودى سيكون صوته، فأعلن رغبته في تعيينه «وزيرا للثقافة الشعبية» لكن اتفاقية «كامب ديفيد» ألهمت الشاعر قصيدته الشهيرة «المشروع والممنوع» وهى أقسى نقد وجه إلى نظام السادات، وبسبب هذا الديوان جرى التحقيق مع الأبنودى أمام المدعى العام الاشتراكى، بموجب قانون سمى «حماية القيم من العيب»، ومن أشهر أعمال الخال الأبنودى الأرض، والعيال والزحمة، وجوابات حراجى القط، والفصول، وأحمد سماعين، التحية والسلام، ووجوه على الشط، وصمت الجرس، والمشروع والممنوع، والمد والجزر، والأحزان العادية، والسيرة الهلالية، والموت على الأسفلت، وسيرة بنى هلال بأجزائها الخمس، والإستعمار العربى.

ومن الأغانى الأخرى التي كتبها «لعبدالحليم» أحلف بسماها وبترابها، وابنك يقول لك يا بطل، وأنا كل ما أقول التوبة، وأحضان الحبايب، ومما كتبه «لمحمد رشدى» تحت الشجر يا وهيبة، وعدوية، ووسع للنور، وعرباوى، و«لفايزة أحمد» يمّا يا هوايا يمّا، ومال على مال، و«لنجاة الصغيرة» عيون القلب، وقصص الحب الجميلة و«لشادية» آه يا اسمرانى اللون، وقالى الوداع، وأغانى فيلم شىء من الخوف، الذي كتب حواره أيضاً، وكتب «لصباح» ساعات ساعات و«لوردة الجزائرية» طبعًا أحباب، وقبل النهاردة، و«لماجدة الرومى» جايى من بيروت، وبهواكى يا مصر«لمحمد منير» قلبى مايشبهنيش وشوكولاتة، كل الحاجات بتفكرنى، من حبك مش برىء، برة الشبابيك، الليلة ديا، يونس، عزيزة، قلبى مايشبهنيش، يا حمام، يا رمان، كما كتب حوار فيلم الطوق والإسورة وأغانى فيلم البرىء، وبمنذ ثورة 25 يناير والخال يواصل عطاءه شعراً شاهداً، وموثقاً لها بنصه، ومبشراً، وفاضحاً الزيف، والإنتهازية.

ويعد شعرالخال أيضا توثيقاً لقاموسنا اللغوى الجنوبى الغنى، ولعذابات الجنوب عبر يوميات شعرية لأحد المواطنين المطحونين في «جوابات حراجى القط» وكتب الكثير من النصوص عن القضية الفلسطينية، وعن ناجى العلى في «الموت على الأسفلت» وكتب قصيدته الإشكالية «الدايرة المقطوعة» التي تطالب النخبة بالنزول إلى رجل الشارع، غير عمله التوثيقى العملاق «السيرة الهلالية» الذي جاب في سبيل توثيقه صوتياً، وكتابياً، كل ربوع مصر، وكان الأبنودى أول شاعر عامية يحصل على جائزة الدولة التقديرية عام «٢٠٠٠»، كما حصل على جائزة الشاعر الفلسطينى محمود درويش، كما حصل على جائزة النيل، وكانت قصائده المتتابعة منذ إندلاع ثورة 25 يناير، ومن بعدها 30 يونيو، توثيقاً، وتأريخاً، وشاهداً، ونصاً لصيقا بالثورة، ومحذراً صانعيها من اختطافها من قبل الإنتهازيين، من سارقى النار المقدسة ومبشرا بغد أروع لمصر رغم كيد الكارهين.

واليوم يكون مر على رحيل الخال أربعة أعوام حيث غاب عن دنيانا في 21أبريل 2015، ويذكر له أنه كان من محبي صحيفة «المصري اليوم» والتي أجرت معه أكثر من خمس حوارات.