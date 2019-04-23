شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تُحذر من طقس الغد.. وتوجه نصائح للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي المعتاد، بدءا من غد، الأربعاء، حتى الاثنين المقبل، بمعدل 3 إلى 4 درجات مئوية، ليسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا، مائل للبرودة ليلا.

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وأضاف «عبدالعال»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، لافتا أنه بصفة عامة فإن الأجواء تسمح للخروج إلى المنتزهات والحدائق العامة والاستمتاع بالأجواء الصيفية الساحرة، خاصة على الشواطئ المطلة على السواحل وقضاء أحلى الأوقات على ضفاف نهر النيل.

ونصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين إلى سواحلنا الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري في الصباح الباكر بتوخى الحذر أثناء القيادة، لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية الناتجة عن تكون الشبورة المائية على الطرق وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترات طويلة بدون ارتداء كاب أو واقٍ للرأس، وبأهمية تناول كميات مياه الشرب بشكل أكبر تفاديا للشعور بالحرارة.

وذكر«عبدالعال» أنه من المنتظر أن تكون درجات الحرارة العظمى على السواحل الشمالية وشمال سيناء من 26 إلى 33 ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة من 30 إلى 34 ومحافظات شمال الصعيد من 33 إلى 35 درجة وتكون في محافظات جنوب الصعيد من 38 إلى 39 وجنوب سيناء من 30 إلى 35 درجة، كما وضعت هيئة الأرصاد رقم 24646721 للاستفسار عن أي معلومات تخص الطقس.